Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mahasiswa di Bandung Berteriak Tengah Malam, Memohon Kepada Polisi Jangan Tembak...

Selasa, 02 September 2025 – 08:22 WIB
Mahasiswa di Bandung Berteriak Tengah Malam, Memohon Kepada Polisi Jangan Tembak... - JPNN.COM
Polisi bersenjata saat membubarkan kelompok perusuh dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Aparat kepolisian mencari para perusuh yang terlibat demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (1/9).

Massa aksi mahasiswa itu sudah membubarkan diri sejak pukul 18.00 WIB. Namun, kelompok perusuh berpakaian hitam-hitam memanfaatkan situasi dengan aksi anarkistis.

Kelompok hitam-hitam itu melempari Gedung DPRD Jabar dengan batu dan bom molotov. Polisi kemudian turun membubarkan massa tak dikenal itu sekitar pukul 19.00 WIB. 

Baca Juga:

Aparat kemudian menyisir hingga ke kampus Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung (Unisba).

Dua kampus ini dalam beberapa aksi terakhir memang dijadikan tempat para demonstran mendapatkan pertolongan pertama ketika terkena dampak gas air mata atau kecelakaan lainnya.

Namun, pada Selasa (2/9) dini hari, aparat justru 'menggeruduk' dua kampus tersebut dengan menembakkan gas air mata bahkan sampai ke halaman kampus.

Baca Juga:

Dari sejumlah video yang diterima, tampak mahasiswa yang berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata.

Mereka pun sempat berteriak agar tidak ditembaki karena ini merupakan area kampus.

Aparat kepolisian memberondong kampus Unisba dan Unpas Bandung dengan tembakan gas air mata, Selasa dini hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswa di bandung  Mahasiswa  Demo di Bandung  Demo  Gas air mata 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp