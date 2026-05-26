Mahasiswa di Kampar Dibekuk Polda Riau Setelah Buat Situs Tiruan Perbankan

jpnn.com, PEKANBARU - Sub Direktorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar praktek pembuatan situs tiruan (fake website) perbankan dengan tersangka seorang mahasiswa.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan situs tersebut diduga digunakan untuk memfasilitasi kejahatan siber berupa "phishing" dan pencurian data nasabah. Tersangka berinisial D merupakan warga Kabupaten Kampar.

"Dia diduga memproduksi dan menjual situs tiruan yang menyerupai tampilan resmi sejumlah bank nasional dan bank digital dengan tujuan memfasilitasi pengambilan data perbankan milik korban," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Baca Juga: Kombes Pol Taufik Herdiansyah Jabat Dirreskrimsus Polda Sulsel

Dia mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang rutin dilakukan personel Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau. Dari patroli siber yang dilakukan, tim menemukan akun media sosial yang menawarkan jasa pembuatan situs.

Setelah dilakukan pendalaman dan "profiling" digital, ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan tidak hanya membuat situs biasa. Akan tetapi juga menyediakan situs tiruan yang menyerupai layanan internet banking sejumlah bank.

“Temuan ini kemudian kami tindak lanjuti hingga berhasil mengamankan pelaku di wilayah Siak Hulu, Kabupaten Kampar,” ungkapnya.

Menurut Ade, tersangka diketahui membuat tampilan situs yang sangat mirip dengan halaman login internet banking resmi milik sejumlah perbankan. Beberapa di antaranya merupakan layanan perbankan nasional dan digital yang memiliki jumlah pengguna besar di Indonesia.

"'Website' itu kemudian dijual kepada pemesan dengan harga berkisar antara Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta per situs," ujarnya.