JPNN.com - Daerah

Mahasiswa di Kuningan Nekat Jadi Polisi Gadungan Demi Cuan, Hmmm

Senin, 23 Februari 2026 – 23:15 WIB
Kepala Satreskrim Polres Kuningan Iptu Abdul Azis (kanan) menunjukkan barang bukti kasus penipuan oleh tersangka berinisial MS yang menjadi polisi gadungan di Kuningan, Jawa Barat, Senin (23/02/2026). ANTARA/Fathnur Rohman

jpnn.com - Seorang pria berstatus mahasiswa di Kuningan nekat menjadi polisi gadungan demi melancarkan penipuan dengan modus rekrutmen karyawan BUMN.

Pelaku MS (22) sudah ditangkap personel Polres Kuningan, Jawa Barat.

Dalam menjalankan aksinya, MS meminta sejumlah uang kepada korban di daerah tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kuningan Iptu Abdul Azis mengatakan tersangka berinisial MS (22) merupakan seorang mahasiswa yang nekat menggunakan atribut kepolisian demi meyakinkan korban.

"Motifnya untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai kedudukan palsu sebagai anggota Polri," kata Kompol Azis.

Kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan pada 12 Januari 2026, dari seorang korban berinisial AS (52) di Kabupaten Kuningan.

Tersangka mendatangi korban dengan mengenakan seragam polisi berpangkat AKP serta menunjukkan sejumlah dokumen yang seolah-olah berkaitan dengan proses penerimaan karyawan.

Azis menyebutkan tersangka kemudian meminta uang sebesar Rp 100 juta sebagai syarat agar dua anak korban bisa diterima bekerja.

TAGS   polisi gadungan  Kuningan  Mahasiswa  penipuan  Polres Kuningan 
