Mahasiswa Dorong-dorongan dengan TNI-Polri di MH Thamrin

Jumat, 12 Juni 2026 – 16:49 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas terlibat dorong-dorongan dengan aparat Polri dan juga TNI di depan Gedung UPB Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (12/6) sore.

Penumpukan mahasiswa di lokasi tersebut konon lantaran tak mendapat akses menuju Bundaran HI.

Puluhan prajurit TNI dan anggota Polri berlapis membentuk tembok manusia untuk mengadang mahasiswa menuju Bundaran HI.

Selain membuat barikade manusia, aparat sudah menghamparkan pembatas pergerakan mahasiswa.

Dorong-dorongan membuat seorang mahasiswa kelelahan dan harus menjalani perawatan medis.

Rekan-rekannya berteriak agar aparat membuka blokade dan membiarkan mereka berdemonstrasi di Bundaran HI.

Sementara itu, di Jalan MH Thamrin dari Bundaran HI ke Semanggi tak ditutup dan masih bisa dilintasi kendaraan warga.

Pada demo mahasiswa kali ini ada lima tuntutan yang diusung, yakni stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mau mengakui kesalahan pemerintah. (ast/jpnn)