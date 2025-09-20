Close Banner Apps JPNN.com
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di THH Polda Riau

Sabtu, 20 September 2025 – 20:07 WIB
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di THH Polda Riau
Polda Riau mengajak para mahasiswa mengunjungi Tabung Harmoni Hijau (THH), sebuah pusat edukasi lingkungan binaan Polda Riau seusai penutupan Green Leadership Academy. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau mengajak para mahasiswa mengunjungi Tabung Harmoni Hijau (THH), sebuah pusat edukasi lingkungan binaan Polda Riau seusai penutupan Green Leadership Academy.

Karo SDM Polda Riau Kombes Anissullah M. Ridha menyambut langsung para mahasiswa dan menyampaikan rasa bangga atas kunjungan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa menjadi sarana penting dalam menjaga semangat keberlanjutan demi masa depan.

"Melalui kunjungan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya belajar tentang pentingnya menjaga alam, tetapi juga dapat menjadi agen edukasi yang menularkan semangat keberlanjutan kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Kombes Anissullah kepada wartawan, Sabtu (20/9).

Dia menjelaskan THH awalnya merupakan fasilitas pelatihan milik DPP yang belum terkelola dengan baik.

Berkat dukungan Kapolda Riau, katanya, fasilitas ini dialihfungsikan menjadi pusat pelatihan masyarakat, sekaligus Bank Pohon.

Hingga kini tercatat sebanyak 10.000 bibit telah terkumpul, dengan sekitar 300 bibit sudah didistribusikan kepada pengemudi ojek online di Polda Riau dan kepada kesatuan TNI.

Para penerima bibit memberikan testimoni bahwa bibit tersebut ditanam dengan penuh cinta, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan.

Polda Riau mengajak para mahasiswa mengunjungi Tabung Harmoni Hijau (THH) seusai penutupan Green Leadership Academy.

