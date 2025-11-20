Mahasiswa Gugat UU MD3 ke MK, Darmadi PDIP: Hak Sebagai Warga Masyarakat

Kamis, 20 November 2025 – 20:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menghormati langkah mahasiswa yang menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pasal pemberhentian anggota DPR.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa melakukan judicial review undang-undang ke MK merupakan hak masyarakat.

“Jadi, artinya hak mahasiswa juga sebagai warga masyarakat,” kata Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Seperti diketahui, lima mahasiswa mengajukan uji materi UU MD3 ke MK. Para pemohon, yakni Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna menguji konstitusionalitas Pasal 239 Ayat 2 Huruf d UU MD3.

Pasal itu menyatakan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila "diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Para pemohon dalam petitumnya meminta mahkamah menafsirkan pasal tersebut menjadi "diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Darmadi mempertanyakan mekanisme pemberhentian anggota DPR apabila rakyat punya hak memecat legislator.

"Mekanismenya seperti apa, lewat jalur apa, itu yang paling penting, kan, karena memang PAW (pergantian antarwaktu), itu, kan, dilakukan oleh partai," ungkapnya.