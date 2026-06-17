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JPNN.com - Nasional

Mahasiswa ITB Sampaikan 4 Tuntutan kepada Pemerintah, Ini Isinya

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:43 WIB
Mahasiswa ITB Sampaikan 4 Tuntutan kepada Pemerintah, Ini Isinya - JPNN.COM
Pedemo mengibarkan bendera 'Serikat Mahasiswa Ganesha' dan Palestina dalam aksi demo KM ITB di Tugu Kubus ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITB melakukan aksi di depan kampus untuk menuntut perbaikan kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Para mahasiswa menilai kondisi perekonomian saat ini memprihatinkan karena tata kelola yang tidak baik.

Ketua KM ITB, Nahdah Nabillah HR mengatakan kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang berakar pada tata kelola pemerintahan.

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Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah agar segera dilakukan pembenahan.

"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Nahdah seusai orasi di Tugu Kubus ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pemerintah dinilai belum memprioritaskan sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Beberapa di antaranya, pendidikan, kesehatan, dan industrialisasi.

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Nahdah juga menyebut, alokasi anggaran negara seharusnya lebih diarahkan pada penguatan sektor-sektor tersebut agar mampu meningkatkan daya saing nasional.

"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," ujarnya.

KM ITB menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah merespons situasi gejolak yang terjadi di Indonesia.

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TAGS   ITB  Institut Teknologi Bandung  Pemerintah  BBM  MBG  Demonstrasi  Unjuk Rasa 
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