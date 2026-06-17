Mahasiswa ITB Sampaikan 4 Tuntutan kepada Pemerintah, Ini Isinya

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITB melakukan aksi di depan kampus untuk menuntut perbaikan kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Para mahasiswa menilai kondisi perekonomian saat ini memprihatinkan karena tata kelola yang tidak baik.

Ketua KM ITB, Nahdah Nabillah HR mengatakan kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang berakar pada tata kelola pemerintahan.

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Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah agar segera dilakukan pembenahan.

"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Nahdah seusai orasi di Tugu Kubus ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pemerintah dinilai belum memprioritaskan sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Beberapa di antaranya, pendidikan, kesehatan, dan industrialisasi.

Nahdah juga menyebut, alokasi anggaran negara seharusnya lebih diarahkan pada penguatan sektor-sektor tersebut agar mampu meningkatkan daya saing nasional.

"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," ujarnya.