Mahasiswa ITPLN Ikuti Latihan Fisik dan Mental di Barak Militer

jpnn.com, CIMAHI - PT PLN (Persero) menggelar program pelatihan fisik dan karakter untuk mahasiswa Ikatan Kerja Institut Teknologi PLN (ITPLN) angkatan 2023 dan 2024.

Sebanyak 271 mahasiswa menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub) TNI AD, Cimahi, Jawa Barat, pekan lalu.

Mereka digembleng di barak militer selama 8 hari, sebagai bagian dari program pembinaan mental yang menjadi syarat wajib bagi calon tenaga kerja PT PLN (Persero).

Wakil Rektor III ITPLN Ishvandono Yunaini mengatakan pelatihan ini dirancang untuk membangun fisik yang tangguh serta jiwa sportivitas dan kekompakan (korsa) di kalangan mahasiswa ikatan kerja.

"Selamat kepada anak-anak Ikker (Ikatan Kerja) angkatan 2023 dan 2024 yang telah menyelesaikan pelatihan fisik dan karakter. Ini langkah awal agar mereka punya fisik kuat dan jiwa korsa yang solid," ujar Ishvandono dalam keterangan persnya, pada Kamis (7/8).

Program Ikatan Kerja ITPLN merupakan kelanjutan dari program Kelas Kerja Sama yang telah terjalin sejak 2008-2019 bersama PT PLN.

Namun, sejak 2023, program ini difokuskan untuk mahasiswa strata satu (S1), dengan sistem seleksi yang lebih ketat.

“Tahun ini target kami 150 mahasiswa, tapi yang lolos hanya 109 orang. Nanti juga, mahasiswa Iker 2025 ini akan masuk ke barak seperti ini. Artinya, tidak semua diambil hanya demi mengejar kuota,” kata dia.