Mahasiswa Jatim Ingatkan Bahaya Pengaruh Asing yang Menyusup Lewat LSM

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) menyuarakan kewaspadaan terhadap potensi pengaruh asing yang masuk melalui berbagai jalur nonformal, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Hal itu disuarakan lewat aksi di depan Mapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, Kota Surabaya, pada Jumat (24/4).

Koordinator aksi Figo mengatakan ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk terbuka.

“Ancaman tersebut dapat bekerja secara halus melalui pembentukan opini, arah gerakan sosial, hingga wacana publik,” ujar Figo.

Menurutnya, masyarakat harus kritis dan jangan lengah menyikapi dinamika tersebut. Apalagi, kata dia, ketika arus pendanaan lintas negara makin terbuka dan sulit diawasi secara langsung.

“Kewaspadaan hari ini bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga kesadaran publik. Pengaruh asing bisa masuk tanpa terasa, membentuk cara pandang, bahkan memicu polarisasi jika tidak diantisipasi sejak dini," tuturnya.

Figo melanjutkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan publik dan negara agar tidak terlambat menyadari potensi ancaman tersebut, yang berkembang secara senyap di ruang-ruang sipil.

"Negara juga jangan diam atas potensi ancaman ini. Kesadaran publik tidak akan berdampak apa-apa tanpa adanya mitigasi dan tindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum," jelasnya.