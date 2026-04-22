Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Mahasiswa Lintas Kampus Ingatkan Pentingnya Persatuan di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Rabu, 22 April 2026 – 20:38 WIB
Pimpinan organisasi mahasiswa dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk "Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global"di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

jpnn.com - Pimpinan sejumlah organisasi mahasiswa lintas kampus menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat peran strategis perguruan tinggi di tengah dinamika geopolitik global, serta derasnya arus informasi digital.

Seruan disampaikan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk "Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global"di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa lintas organisasi dari berbagai perguruan tinggi.

Baca Juga:

Dala pertemuan itu, Koordinator Pusat BEM Nusantara Muhammad Sardani menyoroti tantangan era digital yang dipenuhi arus informasi tak selalu akurat.

Menurut Sardani,, mahasiswa harus berperan sebagai penyampai informasi yang benar sekaligus penyeimbang di tengah masyarakat.

"Kita tidak hanya jadi penyampai suara, tapi juga harus memastikan informasi yang kita bawa valid dan bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya dalam forum itu.

Baca Juga:

Dia juga mengingatkan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap mahasiswa melalui kontribusi nyata.

"Mahasiswa harus hadir sebagai kawan masyarakat, bukan sekadar pengkritik, tapi juga bagian dari solusi," ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa  Geopolitik  BEM Nusantara  BEM SI  BEM PTMAI  era digital  Muzammil Ihsan 
BERITA MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp