Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Raih Juara 1 Essay Ignite Future Fest 2026

Selasa, 28 April 2026 – 04:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa penerima program Beasiswa Cendekia Baznas kembali menorehkan prestasi di bidang akademik melalui ajang kompetisi nasional.

Farid Maulana Ahsan, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), berhasil meraih Juara 1 Essay sekaligus Gold Medal dalam kompetisi Ignite Future Fest 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pimpinan Baznas Bidang Distribusi dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Kami sangat bangga dengan prestasi yang diraih Farid. Ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi penerima beasiswa lainnya,” ujar Idy dalam keterangan tertulis, Senin (27/4).

Dia menilai, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa dana zakat mampu melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Menurutnya, program Beasiswa Cendekia Baznas tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong lahirnya mahasiswa berprestasi yang memiliki karakter dan kompetensi global.

Baznas, lanjut Idy, akan terus berkomitmen mendukung pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai program pendidikan berbasis zakat.