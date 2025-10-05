Mahasiswa Tewas di Jalan Lintas Perawang–Pekanbaru, Ini Identitasnya

Minggu, 05 Oktober 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, SIAK - Seorang mahasiswa tewas dalam kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Perawang–Pekanbaru, tepatnya di depan area PT SIR Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Sabtu (4/10).

Korban bernama Galang Fernando (19), tewas di tempat setelah sepeda motor yang dikendarainya diduga menabrak kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) polisi, kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6245 AAG dari arah Pekanbaru menuju Perawang.

“Saat tiba di jalan lurus tanpa lampu penerangan, korban diduga kurang memperhatikan jarak aman dengan kendaraan di depannya,” kata Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra kepada JPNN Sabtu (4/10).

Diduga kuat sepeda motor korban menabrak bagian belakang kendaraan tersebut.

Namun, kendaraan yang terlibat langsung melarikan diri dan identitas maupun jenis kendaraannya hingga kini belum diketahui.

“Akibat benturan keras, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian,” beber Eka.

Saat ini pihak Satlantas Polres Siak masih menyelidiki kendaraan lain yang terlibat kecelakaan maut ini. (mcr36/jpnn)