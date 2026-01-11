Mahasiswa Tewas Mengenaskan di Tol Permai, Innalillahi

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) tepatnya di KM 28/00 A, pada Sabtu (10/1/2026), sekitar pukul 05.30 WIB.

Insiden ini melibatkan satu unit mobil Toyota Yaris dan sebuah truk Fuso, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan awal kecelakaan diduga kuat disebabkan pengemudi Toyota Yaris mengalami micro sleep saat berkendara.

“Pengemudi Toyota Yaris diduga mengalami micro sleep sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraan dan menabrak bagian belakang truk Fuso yang berada di depannya,” ujar AKBP Eko, Minggu (11/1).

Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan bekas pengereman di badan jalan.

Selain itu, jarum spidometer mobil Toyota Yaris diketahui berhenti di angka 120 km/jam, menandakan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sesaat sebelum kecelakaan terjadi.

Mobil Toyota Yaris tersebut dikemudikan oleh Agus Indriani (24), mahasiswa asal Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Kendaraan melaju dari arah Gerbang Tol Pekanbaru menuju Gerbang Tol Pinggir.

Setibanya di KM 28/00 A, mobil menghantam bagian belakang truk Fuso yang dikemudikan Prateja (32), warga Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.