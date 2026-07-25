Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mahasiswa UIN Alauddin Dibekali Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 10:17 WIB
Mahasiswa UIN Alauddin Dibekali Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - JPNN.COM
BPJS Ketenagakerjaan memperkuat implementasi kurikulum jaminan sosial melalui penyelenggaraan kuliah umum di lingkungan kampus UIN. Foto: BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Makassar - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar memperkuat implementasi kurikulum jaminan sosial melalui penyelenggaraan kuliah umum di lingkungan kampus UIN.

Kolaborasi itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi jaminan sosial sekaligus menanamkan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya sistem perlindungan sosial sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Anggota DJSN Muttaqien menyampaikan pentingnya literasi jaminan sosial sejak dini.

Baca Juga:

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperluas pemahaman sejak dini akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui penguatan kurikulum dan kegiatan akademik seperti kuliah umum, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Literasi jaminan sosial di perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Mahasiswa yang memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan sejak dini akan lebih siap memasuki dunia kerja, karena sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi dari risiko kerja,” ujar Muttaqien.

Baca Juga:

Anggota DJSN Royanto Purba, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Vetty Yulianty Permanasari, memberikan materi kuliah umum kepada para mahasiswa akan pentingnya perlindungan jaminan sosial.

Harjono menyampaikan materi tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melindungi dan Menjamin Masa Depan.

BPJS Ketenagakerjaan memperkuat implementasi kurikulum jaminan sosial melalui penyelenggaraan kuliah umum di lingkungan kampus UIN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  Mahasiswa UIN  Kuliah Umum  jaminan kecelakaan kerja 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp