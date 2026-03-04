Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Mahasiswa Undip Diduga Dianiaya 30 Teman Kampus, Hidung Patah & Gegar Otak

Rabu, 04 Maret 2026 – 14:30 WIB
Ilustrasi penganiayaan. FOTO: Rara/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Seorang mahasiswa Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB Undip) Semarang diduga menjadi korban penganiayaan oleh teman satu kampusnya.

Korban bernama Arnendo (20) diduga disundut rokok, ditusuk jarum, disabet dengan ikat pinggang dan dipukul hingga mengalami patah tulang hidung dan gegar otak.

Zainal Abidin Petir, Kuasa Hukum Korban mengatakan penganiayaan yang diperkirakan dilakukan lebih dari 30 orang ini terjadi pada 15 November 2025 lalu.

"Dianiaya oleh kurang lebih 30 orang mahasiswa terjadi 15 November 2025 mulai pukul 23.00 sampai pukul 04.15, berhenti setelah terdengar azan subuh," kata Petir dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (4/3).

Atas penganiayaan itu, korban sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Banyumanik 2, Kota Semarang dan dilanjutkan ke RSU Bina Kasih Ambarawa, Kabupaten Semarang mulai 16 November sampai 21 November 2025.

Petir menyatakan luka yang diderita korban sangat serius. Tubuhnya dipenuhi sundutan rokok, tusukan jarum, sabetan ikat pinggang hingga memar-memar akibat pukulan puluhan orang itu.

"Terus lehernya diikat pakai ikat pinggang, diperlakukan seperti anjing, sambil ketawa-ketawa para pelakunya, dilempari pakai kaleng," ujar Petir.

Sejak peristiwa tersebut, kliennya belum berani melanjutkan perkuliahan karena tingkat trauma yang tinggi.

Lebih dari 30 orang menganiaya mahasiswa Undip Semarang hingga mengalami gegar otak.

