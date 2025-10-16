Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop Out

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:36 WIB
Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop Out - JPNN.COM
Jas almamater mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. FOTO: Humas Undip.

jpnn.com - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memastikan akan memberi sanksi tegas kepada mahasiswanya, Chiko Radityatama Agung Putra.

Chiko merupakan pelaku dalam kasus video pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) ‘Skandal Smanse’ yang mencatut SMAN 11 Semarang.

Mahasiswa Undip Pembuat Video Syur AI ‘Skandal Smanse’ Terancam Sanksi Drop OutMahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Chiko Radityatama Agung Putra meminta maaf atas perbuatannya di SMAN 11 Semarang. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @sman11semarang.official.

Baca Juga:

Diketahui bahwa Chiko merupakan mahasiswa baru Program S1 Fakultas Hukum Undip angkatan 2025 yang kini duduk di semester 1.

Alumni SMAN 11 Semarang itu diketahui merekayasa foto wajah siswi, guru perempuan, dan alumni sekolah tersebut menjadi konten video syur sejak 2023.

Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati menyebut langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Undip.

Baca Juga:

Langkah ini diambil agar pelaku segera diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ancaman sanksi berat dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan, hingga drop out (dikeluarkan, red),” ujar Retno kepada JPNN.com, Rabu (15/10).

Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa Undip pembuat video syur AI bernama ‘Skandal Smanse’ SMAN 11 Semarang, terancam kena sanksi drop out.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skandal Smanse  Mahasiswa Undip  Undip  drop out  video syur AI  Chiko Radityatama Agung Putra  SMAN 11 Semarang  Siswi  guru  Alumni SMAN 11 Semarang 
BERITA SKANDAL SMANSE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp