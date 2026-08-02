Mahasiswa UNG Meninggal Dunia Terseret Ombak di Pulau Bugisa

jpnn.com - GORONTALO — Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Riska Halid alias Icha (25) meninggal dunia setelah terseret ombak dan tenggelam di pantai Pulau Bugisa, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Minggu (2/8). Korban merupakan mahasiswa pascasarjana UNG asal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara.

Pihak Pos TNI Angkatan Laut (Pos AL) Kwandang Koptu Eta Arius Tancanguru mengatakan korban diketahui meninggal dunia sekitar pukul 09.40 WITA, seusai dilakukan upaya penyelamatan oleh pihaknya bersama wisatawan asal Jerman dan pendampingnya (tour guide).

Menurut dia, korban diduga tenggelam setelah terseret arus kencang di pulau tersebut. Upaya penyelamatan sempat dilakukan sekitar 20 menit. "Korban juga sempat mendapatkan pertolongan awal oleh dua orang wisatawan tersebut," kata Arius di Gorontalo Utara, Minggu (2/8).

Adapun wisatawan lokal berjumlah sembilan orang tiba di Pulau Bugisa, Sabtu (1/8) Pukul 17.30 WITA, untuk berwisata. "Kami melakukan camping, lalu mandi-mandi di pantai mulai pukul 06.00 WITA pada Minggu pagi," kata salah satu rekan korban, Nujwa Adelia.

Dia mengaku tidak ikut mandi di pantai sehingga saat melihat rekan-rekannya terseret arus kencang, langsung menghubungi teman yang ada di darat. "Ketika insiden terjadi, saya sempat kaget, namun masih terpikir untuk langsung meminta pertolongan dengan menghubungi teman yang ada di darat," ungkapnya.

Damai Rasida, salah satu teman lainnya, juga mengungkapkan bahwa saat insiden terjadi, mereka berupaya memberi pertolongan. Damai mengaku sempat menarik Icha ke tepi pantai. Namun, belum tiba di pantai, Icha pingsan.

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“Kemudian, kami berupaya meminta pertolongan, yang kebetulan ada turis asing yang tiba di Pulau Bugisa. Mereka lalu memberi pertolongan sekitar 15 sampai 20 menit, namun kondisi Icha tidak tertolong," kata Damai.

Menurut dia, saat pertolongan dilakukan Icha sempat memuntahkan air dan makanan. Sebab, sebelum turun mandi untuk yang kedua kalinya, korban masih sempat sarapan.