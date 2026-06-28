Mahasiswa UNJ Beri Pembekalan Literasi Keuangan kepada Calon Guru di Malaysia

jpnn.com, JOHOR - Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Indonesia menyelenggarakan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional pada 22 Juni 2026 di Perpustakaan Tunku Tun Aminah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor, Malaysia.

Program ini merupakan wujud nyata komitmen UNJ dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat kerja sama akademik internasional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengusung tema "Financial Literacy for Future Educators and Communities" (Literasi Keuangan untuk Calon Pendidik dan Komunitas), program ini dirancang khusus untuk calon guru dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn (IPGKTHO), Malaysia.

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Sebagai generasi pendidik masa depan, para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam penyebaran pengetahuan keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat luas.

Program ini dipimpin oleh Halim Rasyid bersama tim akademik interdisiplin yang terdiri dari Etyca Rizky Yanti, Yunike Berry, Mukhibatul Hikmah, Ade Sri Mulyani, Tri Lestari, Abdul Latif, dan Alphieza Syam.

Tim secara kolaboratif merancang bahan ajar partisipatif, media pembelajaran interaktif, dan sumber daya literasi keuangan yang sesuai dengan konteks pendidikan Malaysia.

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Program ini memperkenalkan literasi keuangan sebagai kompetensi menyeluruh yang mencakup penganggaran, kebiasaan menabung, perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta kewaspadaan terhadap ancaman penipuan keuangan digital yang terus meningkat.

Peserta dilibatkan dalam skenario keuangan nyata yang disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari sebagai calon pendidik di Malaysia.