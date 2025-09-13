Close Banner Apps JPNN.com
Mahasiswa Unsri Asah Kemampuan Jurnalistik lewat MediaMIND

Sabtu, 13 September 2025 – 10:16 WIB
Mahasiswa Unsri Asah Kemampuan Jurnalistik lewat MediaMIND - JPNN.COM
Pelaksanaan MediaMIND di Unsri. Foto: dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya (Unsri) saat ini adalah Prof. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes., FINASIM mengapresiasi MediaMIND yang digagas oleh Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Kompetisi karya jurnalistik itu dinilai menjadi wahana penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan jurnalistik, sekaligus membuka wawasan mengenai peran industri pertambangan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Prof. Radiyati menyampaikan dunia jurnalistik memiliki peran besar dalam mendokumentasikan setiap peristiwa, termasuk program-program yang dijalankan oleh MIND ID dan seluruh anggota holding.

Menurutnya, setiap inisiatif perusahaan tidak akan bermakna bila tidak ada publikasi yang mampu menyuarakan manfaatnya kepada masyarakat luas.

“MediaMIND ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa. Kegiatan ini memberi ruang untuk belajar menulis dengan baik, merasakan, serta menyampaikan pesan dalam bentuk karya jurnalistik yang indah," ungkap Radiyati dikutip, Sabtu (13/9),

Prof. Radiyati berharap mahasiswa mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin sebagai bekal untuk masa depan.

Dia juga menilai lewat MediaMIND, mahasiswa tidak hanya belajar menulis berita, tetapi juga memahami bagaimana narasi dapat memengaruhi cara publik melihat manfaat sebuah program, termasuk kontribusi industri pertambangan bagi masyarakat.

“Tidak zamannya lagi bekerja tanpa publikasi. Media adalah sarana untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan agar dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, mahasiswa bisa belajar langsung bersama para ahli dan praktisi,” tambahnya.

