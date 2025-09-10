Mahasiswi Asal Palembang Diduga Dilecehkan Oknum Karang Taruna saat KKN di Ogan Ilir

jpnn.com - Peristiwa pelecehan seksual menimpa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang berinisial S.

Dugaan pelecehan seksual terjadi saat korban sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat (29/8/2025) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Informasi yang dihimpun, dugaan pelecehan tersebut dilakukan oleh dua orang pengurus Karang Taruna di desa setempat.

Peristiwa terjadi setelah S bersama mahasiswa lainnya mengikuti rapat dengan Karang Taruna terkait acara penutupan HUT RI dan program KKN, Kamis (28/8/2025) malam.

"Rapat berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah itu korban masuk ke kamar. Namun, sekitar pukul 01.00 WIB, dua orang pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap korban di dalam kamar," ujar seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (10/9/2025).

Menurut keterangan, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melawan hingga tangannya mengalami memar.

Situasi tersebut membuat para mahasiswa KKN lainnya panik dan segera mengamankan korban.

Setelah kejadian, seluruh mahasiswa peserta KKN dipulangkan ke kampus.