Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mahasiswi Asal Palembang Diduga Dilecehkan Oknum Karang Taruna saat KKN di Ogan Ilir

Rabu, 10 September 2025 – 21:00 WIB
Mahasiswi Asal Palembang Diduga Dilecehkan Oknum Karang Taruna saat KKN di Ogan Ilir - JPNN.COM
Ilustrasi pelecehan seksual. GRAFIS: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com.

jpnn.com - Peristiwa pelecehan seksual menimpa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang berinisial S.

Dugaan pelecehan seksual terjadi saat korban sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat (29/8/2025) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Informasi yang dihimpun, dugaan pelecehan tersebut dilakukan oleh dua orang pengurus Karang Taruna di desa setempat.

Baca Juga:

Peristiwa terjadi setelah S bersama mahasiswa lainnya mengikuti rapat dengan Karang Taruna terkait acara penutupan HUT RI dan program KKN, Kamis (28/8/2025) malam.

"Rapat berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah itu korban masuk ke kamar. Namun, sekitar pukul 01.00 WIB, dua orang pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap korban di dalam kamar," ujar seorang warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (10/9/2025).

Menurut keterangan, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melawan hingga tangannya mengalami memar.

Baca Juga:

Situasi tersebut membuat para mahasiswa KKN lainnya panik dan segera mengamankan korban.

Setelah kejadian, seluruh mahasiswa peserta KKN dipulangkan ke kampus.

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang berinisial S diduga dilecehkan oknum pengurus karang taruna saat mengikuti KKN di Ogan Ilir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswi  Muhammadiyah  pelecehan seksual  dilecehkan  Ogan Ilir  Kkn  polres ogan ilir 
BERITA MAHASISWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp