Mahasiswi di Pekanbaru Tewas, Saksi Mata Ungkap Kronologi Kejadian

jpnn.com - PEKANBARU - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Sentosa, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, Minggu 31 Agustus 2025 malam.

Peristiwa kebakaran tersebut menewaskan seorang mahasiswi bernama Yona Aulia (21).

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Juana Putra menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari bagian dapur rumah milik Azizul Hakim.

“Saksi melihat asap keluar dari plafon dapur, kemudian berusaha menyelamatkan diri. Warga sekitar langsung melapor ke petugas BPBD dan Damkar,” terang Kompol Berry Senin (1/9).

Tak lama setelah laporan masuk, 5 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Pekanbaru dan Damkar Bukit Raya tiba di lokasi bersama 1 unit mobil patroli Polsek Bukit Raya.

Proses pemadaman melibatkan sekitar 20 personel Damkar dan 10 personel Polri serta dibantu masyarakat.

“Api dengan cepat membesar karena kondisi musim kemarau. Namun, akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 22.20 WIB,” tambah Kompol Berry.

Korban meninggal dunia ditemukan di dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum.