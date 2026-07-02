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JPNN.com - Kriminal

Mahasiswi di Siak Tewas Dibunuh, Terduga Pelaku Dihajar Massa, Lihat Itu

Kamis, 02 Juli 2026 – 17:02 WIB
Mahasiswi di Siak Tewas Dibunuh, Terduga Pelaku Dihajar Massa, Lihat Itu - JPNN.COM
Terduga pelaku pembunuhan terhadap mahasiswi di Siak menjalani perawatan medis seusai dihajar massa. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - SIAK - Warga Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, digegerkan dengan penemuan seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya.

Mahasiswi yang diduga menjadi korban pembunuhan itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Rabu (1/7/2026) siang.

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 11.30 WIB oleh kakaknya yang pulang ke rumah untuk makan siang.

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Saat tiba di rumah, dua keponakannya yang masih kecil menangis sambil menunjuk ke arah kamar korban.

Ketika memasuki kamar, saksi mendapati korban dalam posisi tertelungkup di atas tempat tidur.

Korban mengalami luka di bagian kepala. Kondisi kamar tampak berantakan.

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“Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa oleh tenaga kesehatan yang datang ke lokasi,” kata Raja Kosmos, Kamis (2/7).

Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian anak-anak yang berada di rumah sempat menyebut seseorang yang dikenal dengan panggilan “Aceh” datang ke rumah.

Diduga korban pembunuhan, seorang mahasiswi di Siak ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamarnya.

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TAGS   pembunuhan  Mahasiswi  korban pembunuhan  Kabupaten Siak 
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