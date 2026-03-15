JPNN.com - Pendidikan

Mahasiswi FEB UMB Raih Gold Medal dan Juara Umum Ketiga di Ajang Internasional

Minggu, 15 Maret 2026 – 20:30 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Dua mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (FEB UMB), Melisa Anastasya Wijaya dan Alia Azizah dari prodi Manajemen S1, berhasil meraih Gold Medal pada Agriculture Subtheme dalam ajang 2nd International Student Competition yang diselenggarakan oleh Universiti Putra Malaysia.

Tidak hanya meraih medali emas pada kategori tersebut, tim dari Universitas Mercu Buana juga berhasil memperoleh 3rd Runner Up (Juara Umum) dalam kompetisi yang diikuti sekitar 100 tim mahasiswa dari berbagai negara.

Kompetisi itu merupakan ajang tahunan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dunia untuk mempresentasikan inovasi, riset, dan gagasan kreatif yang berkontribusi terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk bidang pertanian dan keberlanjutan.

Dekan Faktulas Ekonomi dan Binis; Dr. Nurul Hidayah, SE., Ak., M.Si., CA., mengapresiasi keberhasilan mahasiswanya yang bertarung di ajang bergensi tahunan tersebut.

Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Universitas Mercu Buana mampu bersaing di tingkat internasional melalui inovasi dan gagasan yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan.

"Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya, berinovasi, dan membawa nama baik universitas serta Indonesia di forum global,” ungkap Nurul dalam keterangan resmi.

Dekan menyebutkan keberhasilan mahasiswanya menunjukkan kemampuan mahasiswa UMB, khusunya FEB, untuk bersaing di tingkat global.

Melalui karya yang dipresentasikan, keduanya dinilai mampu menawarkan gagasan yang relevan dengan tantangan sektor pertanian sekaligus menunjukkan pendekatan inovatif dari perspektif keilmuan ekonomi dan bisnis.

