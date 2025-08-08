Mahasiswi Interior Design President University Terpilih Menjadi Ketua PUFA FADA 2025

jpnn.com - JAKARTA - President University Faculty Association (PUFA), organisasi mahasiswa tingkat fakultas, yang berperan sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan Fakultas Seni, Arsitektur dan Desain (FADA), kini memiliki kabinet baru.

Mahasiswi dari Fakultas Interior Design, Khoerun Nissa, terpilih sebagai ketua PUFA FADA 2025. Adapun wakil ketua PUFA FADA ialah Syawa Alendra Ghitsa dari Fakultas Arsitektur.

Terpilihnya ketua dan wakil ketua PUFA FADA 2025 menjadi satu langkah penting untuk memicu ide, mendukung aspirasi dan menghidupkan aktifitas mahasiswa yang lebih menarik.

Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, mereka siap memimpin FADA menuju masa depan yang lebih aktif, berdampak, dan bersatu.

PUFA FADA menjadi wadah koordinasi, representasi, dan pengembangan mahasiswa dari tiga program studi, yaitu Desain Interior, Arsitektur, dan Visual Communication Design (VCD).

Khoerun Nissa mengatakan bahwa PUFA sebagai organisasi tingkat fakultas memiliki fungsi utama untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pihak kampus.

Baca Juga: Mahasiswa President University Dipersiapkan Hadapi Dunia Kerja Sejak Dini

"Kemudian, menginisiasi program kerja yang mendukung pengembangan akademik dan non-akademik, serta membangun sinergi antar-jurusan melalui kegiatan kolaboratif lintas disiplin," kata Khoerun Nissa di Jakarta, Kamis (7/8).

Khoerun Nissa berharap bisa menjadi mahasiswi berprestasi yang dapat membawa nama harum keluarga, kampus, provinsi hingga negara.