Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mahasiswi Tewas di Indekos, Pacarnya Diperiksa Polisi

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:55 WIB
Mahasiswi Tewas di Indekos, Pacarnya Diperiksa Polisi - JPNN.COM
Kamar indekos tempat mahasiswi NDR ditemukan tewas di Gomong, Mataram, NTB, Senin (18/5/2026). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com - Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan sampel hasil autopsi mahasiswi berinisial NDR yang tewas di kamar indekosnya di wilayah Gomong ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra menyebut sampel tersebut dikirim untuk mendukung penyelidikan penyebab kematian korban.

"Jadi, ada beberapa yang kami dapatkan untuk uji sampel dan sudah kami kirim ke Puslabfor Mabes Polri," kata Made Dharma, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

Dia berharap hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat menjadi petunjuk dalam mengungkap penyebab kematian yang mengarah pada dugaan pembunuhan.

Namun, Made Dharma belum bersedia mengungkap jenis sampel yang dikirim karena dikhawatirkan dapat memengaruhi proses penyelidikan.

"Kita tunggu saja hasil dari puslabfor," ujarnya.

Baca Juga:

Selain menunggu hasil uji laboratorium, penyidik masih mendalami keterangan saksi yang telah diperiksa. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 14 saksi.

Pada Senin, penyidik memeriksa dua saksi, yakni pacar korban dan seorang rekan korban.

Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan sampel hasil autopsi mahasiswi berinisial NDR yang tewas di kamar indekosnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswi  Tewas  indekos  NTB  Dugaan Pembunuhan  polresta mataram 
BERITA MAHASISWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp