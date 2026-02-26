Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok Menjelang Sidang Skripsi, Pelakunya

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:37 WIB
Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat memberikan keterangan di Kampus UIN Suska Riau. ANTARA/HO-Polda Riau

jpnn.com - Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II (UIN Suska) Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23) menjadi korban penganiayaan dan pembacokan.

Faradhila mengalami peristiwa itu di tengah persiapan untuk seminar proposal skripsinya.

Pelaku pembacokan yang berinisial R (21) juga sudah ditangkap polisi.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan bahwa peristiwa terjadi di lantai dua Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau, Kamis sekitar pukul 08.30 WIB.

Korban Faradhila Ayu Pramesi mengalami luka pada bagian kepala dan lengan akibat penganiayaan oleh tersangka R.

"Saat ini tersangka telah diamankan di Kepolisian Sektor Binawidya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Zahwani di Pekanbaru, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan alat bukti secara profesional.

Setelah kejadian korban langsung mendapatkan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Mahasiswi UIN Suska Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23) menjadi korban penganiayaan dan pembacokan. Pelakunya sudah ditangkap.

TAGS   Mahasiswi  UIN SUSKA Riau  pembacokan  penganiayaan  Polda Riau  Polresta Pekanbaru  Mahasiswa 
