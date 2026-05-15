Mahasiswi Unpad Ditodong Pria Bermotor di Jatinangor, Polisi Buru Pelaku

Jumat, 15 Mei 2026 – 16:26 WIB
Ilustrasi pelaku penganiayaan. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Unit Reskrim Polsek Jatinangor menyelidiki dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami seorang mahasiswi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 19.43 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di Gang Mawar 5, Dusun Sukamanah, RT 003 RW 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Korban adalah seorang mahasiswi berinisial GCR (20 tahun).

Berdasarkan keterangan, kejadian berawal saat korban selesai makan dan hendak kembali ke tempat kost.

Saat melintas di lokasi kejadian, korban tiba-tiba dihadang oleh seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian diduga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban sambil meminta korban untuk diam.

Korban menyelamatkan diri dengan cara berlari, akan tetapi saat berusaha menghindar, korban tersandung dan terjatuh.

Setelah itu, korban diduga terlindas sepeda motor pelaku sebelum kabur ke arah jalan utama.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet pada bagian lutut kanan dan kiri, serta lengan kanan dan kiri.

Petugas kepolisian yang menerima informasi kejadian langsung melakukan langkah-langkah kepolisian berupa menerima laporan awal, meminta keterangan saksi, serta membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.

Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap mahasiswi Unpad di Jatinangor. Korban ditodong pisau hingga terjatuh dan terlindas motor pelaku.

