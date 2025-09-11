Maher Zain Siap Sapa Penggemar di 3 Kota Besar Indonesia, Begini Cara Dapat Tiketnya

Kamis, 11 September 2025 – 16:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu asal Swedia, Maher Zain, dijadwalkan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui tur konser bertajuk “BSI Maher Zain Live in Concert: Indonesia Tour 2025”.

Konser ini dipromotori oleh Rajamice, Color Asia Live, dan Media Internusa, dengan dukungan utama dari Bank Syariah Indonesia (BSI.

Tur konser tersebut akan dimulai di Jakarta pada 9 November 2025, bertempat di Istora Senayan, GBK.

Setelah itu, Maher Zain akan melanjutkan perjalanannya ke Makassar, pada 14 November 2025 di Four Points by Sheraton, dan akan ditutup di Surabaya pada 16 November 2025 di Surabaya Convention Center (SCC).

Kehadiran Maher Zain di Indonesia kali ini menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar setianya.

Joey Ferry selaku Event Director Color Asia Live mengaku bangga dapat kembali membawa Maher Zain kembali ke Tanah Air.

Dia menyoroti besarnya basis penggemar Maher Zain di Indonesia membuat penantian penggemar semakin besar untuk menyaksikan penampilan langsung.

Terlebih, pelantun yang dikenal dengan berbagai lagu religi tersebut kali terakhir berkunjung pada 2019,