JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mahfud MD Masuk Komisi Reformasi Polri, Dasco Merespons Begini

Rabu, 24 September 2025 – 19:05 WIB
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat ditemui di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/9/2025) (ANTARA/Luqman Hakim)

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersedia bergabung dalam Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.

Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mahfud merupakan sosok kredibel mengisi Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperbaiki institusi Korps Bhayangkara.

Dasco menilai Mahfud kredibel karena pernah menjadi menko polhukam. Dengan begitu, Dasco pun tidak  mempermasalahkan Mahfud masuk ke dalam komisi tersebut.

"Pak Mahfud, kan, tokoh yang kredibel. Dia pernah menko polhukam dan dia memahami," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Dasco pun belum mengetahui sosok-sosok lain selain Mahfud MD, yang akan bergabung dalam Komisi Reformasi Polri.

Menurut Dasco, pemerintah yang berwenang untuk menyampaikan siapa saja anggota komisi itu.

"Saya enggak tahu. Tanya sama pemerintah. Saya anggota legislatif," ungkap Dasco.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD bersedia bergabung dalam tim Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menilai Mahfud MD merupakan sosok yang kredibel untuk masuk ke dalam Komisi Reformasi Polri.

