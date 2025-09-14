Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Polri telah menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat bisa merasakan aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

"Secara umum, Polri itu baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini," kata Mahfud dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa keamanan dan ketenteraman di Indonesia, termasuk hingga ke ribuan desa di berbagai daerah, berhasil dijaga aparat kepolisian.

"Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi. Semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya," ujarnya.

Mahfud menilai hal tersebut perlu dikembangkan dan disebarluaskan karena banyak polisi yang sudah menjalankan tugas dengan baik. "Kalau kita coba di sekolah-sekolah tertentu saja, kampus kalau terlalu ramai itu ada polisinya juga yang jaga. Itu maksudnya kan untuk menjaga keamanan," katanya.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa Polri tetap menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama bertema Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus pada Jumat (12/9).

Menurut Mahfud, perubahan harus dilakukan karena Polri sedang menjadi sorotan publik pasca sejumlah peristiwa saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Ia meyakini kepercayaan publik merupakan hal fundamental yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

"Oleh karenanya, Polri harus kembali pada jati dirinya yakni sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum. Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI," kata Mahfud. (tan/jpnn)