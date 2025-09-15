Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Mahfud MD: Secara Umum, Polri Itu Baik

Senin, 15 September 2025 – 02:42 WIB
Mahfud MD. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Polri menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam keseharian.

"Secara umum, Polri itu baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini," kata Mahfud dalam keterangan video diterima di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Mahfud mengatakan keamanan dan ketenteraman di Indonesia, termasuk ke ribuan desa di berbagai daerah, telah dijaga oleh aparat kepolisian.

Baca Juga:

"Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi. Semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya," tuturnya.

Hal tersebut menurut Mahfud, harus dikembangkan dan disebarluaskan.

"Karena banyak sekali polisi yang bagus sekali. Kalau kita coba di sekolah-sekolah tertentu saja, kampus kalau terlalu ramai itu ada polisinya juga yang jaga. Itu maksudnya, kan, untuk menjaga keamanan," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan Polri menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) bertema Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus pada Jumat (12/9).

