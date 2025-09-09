Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Mahfud Prediksi Prabowo Bakal Reshuffle Lagi, Kemungkinan Dilakukan Oktober 2025

Selasa, 09 September 2025 – 15:10 WIB
Pakar hukum tata negara Mahfud Md memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto masih melakukan reshuffle.. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud Md memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto masih melakukan reshuffle setelah perombakan kabinet pada Senin (8/9) kemarin.

Dia berkata demikian dalam tayangan tanya jawab yang diunggah di YouTube akun Mahfud Md Official seperti dikutip Selasa (9/9).

Awalnya, Mahfud menerima pertanyaan soal kriteria sosok yang layak menempati posisi menteri di Kabinet Merah Putih. 

Baca Juga:

"Tiga saja sebenarnya kriterianya, satu kompetensi, dia kompeten di bidangnya, jangan orang tidak mengerti ini, kok, tiba-tiba diletakkan di situ. Kedua integritas, ketiga track record," kata dia dikutip Selasa. 

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian menduga pada Oktober 2025 Prabowo kembali mereshuffle.

Terlebih lagi, ujar Mahfud, Prabowo telah mendengar keluhan publik dengan mereshuffle beberapa menteri pada Senin kemarin.

Baca Juga:

Dia merasa Prabowo masih akan menjawab lagi keluhan publik dengan mencopot beberapa menteri di Kabinet Merah Putih. 

"Mungkin akan terjadi lagi nanti reshuffle berikutnya di bulan Oktober. Kan, janjinya setahun. Mungkin bulan Oktober akan terjadi reshuffle berikutnya," kata Mahfud.

Pakar hukum tata negara Mahfud Md memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto masih melakukan reshuffle. Kapan dilakukan?

TAGS   Mahfud MD  Prabowo  reshuffle kabinet  Kabinet Merah Putih 
