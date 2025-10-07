Mahrani Pinjam Uang Rp 100 Ribu, Anaknya Diejek, lalu Tembak Satria

Selasa, 07 Oktober 2025 – 15:05 WIB

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Tim Gabungan Satreskrim Polres OKI dan Polsek Cengal menangkap pelaku penembakan yang menewaskan Karya (40).

Pelaku bernama Mahrani (35), warga Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengungkapkan bahwa peristiwa penembakan terjadi di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, korban bersama istri hendak perjalanan pulang ke rumah seusai berkunjung di kediaman keluarganya.

"Pelaku ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB," ungkap Eko, Selasa (7/10/2025).

Selain pelaku, tim gabungan juga mengamankan barang bukti berupa sepucuk senpira replika revolver yang digunakan pelaku.

"Satu pucuk senpira replika revolver juga diamankan," beber Eko.

Mahrani mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut lantaran sakit hati setelah meminjam uang dengan korban.