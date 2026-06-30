Maia Estianty Bagikan Rahasia Bebas Nyeri Sendi Saat Gendong Cucu

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi seorang nenek atau oma baru membawa kebahagiaan tersendiri bagi musisi senior Maia Estianty.

Di tengah kesibukannya yang padat, Maia Estianty mengaku sangat menikmati momen berharga menggendong sang cucu tercinta.

Namun, di balik kebahagiaan itu, bertambahnya usia membuat istri Irwan Mussry ini tidak luput dari masalah kesehatan, terutama nyeri sendi dan tulang.

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Mobilitasnya yang tinggi sempat terganggu, karena rasa tidak nyaman di beberapa bagian tubuh.

"Karena mobilitas tinggi, saya kerap merasakan nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri tumit, hingga nyeri bahu yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari."

"Seiring bertambahnya usia, saya makin sadar bahwa kesehatan itu harus dijaga dari dalam dan luar," kata Maia Estianty dalam keterangannya diikuti Selasa (30/6).

Menjaga kebugaran dari luar, Maia Estianty rutin melakukan olahraga fisik seperti bersepeda, jalan kaki, hingga latihan penguatan otot atau muscle training.

Sementara itu, untuk nutrisi dari dalam, Maia mempercayakan kesehatan sendinya pada produk herbal alami.