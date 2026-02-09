Close Banner Apps JPNN.com
Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El dan Syifa

Senin, 09 Februari 2026 – 04:39 WIB
Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El dan Syifa - JPNN.COM
Maia Estianty bersama El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/elelrumi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty membocorkan konsep pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Menurut Maia, pernikahan anak keduanya itu akan menggunakan adat Jawa.

"Pastinya seperti apa aku enggak tahu, namun yang aku dengar seperti itu," kata Maia, dikutip dari kanal Intens Investigasi, Minggu (8/2).

Meski demikian, istri Irwan Mussry itu mengaku belum mengetahui secara detail konsep pernikahan sang putra.

“Untuk warnanya yang akan digunakan El Rumi dan Syifa Hadju di pernikahan mereka seperti apa, saya juga belum tahu,” katanya.

Maia juga belum bersedia mengungkap waktu pelaksanaan pernikahan tersebut kepada publik.

Dia menyebut sudah mengetahui jadwalnya, namun memilih untuk menyimpannya sesuai amanah keluarga.

Sebagai ibu, Maia menegaskan dirinya tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan pernikahan anak.

Maia Estianty memastikan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan mengusung adat Jawa.

