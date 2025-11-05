Maia Estianty Rahasiakan Tanggal Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Ini Alasannya

Rabu, 05 November 2025 – 13:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Maia Estianty akhirnya mengungkap alasannya tak mau membocorkan tanggal pernikahan putranya, El Rumi, dengan sang kekasih, Syifa Hadju.

Ibu tiga anak itu mengaku sengaja merahasiakannya karena takut terkena ain atau gangguan dari pandangan iri orang lain.

Hal tersebut disampaikan Maia dalam podcast YouTube Comic 8 Revolution bersama Ivan Gunawan.

Baca Juga: Pinkan Mambo Siap Gantikan Duo Maia di Synchronize Fest 2025

Saat ditanya soal waktu pernikahan El Rumi dan Syifa, Maia memilih menyerahkan jawaban itu langsung kepada sang putra.

“Nah itu biar Syifa sama El yang ngomong, karena gini, kami takut ain, jangan sampai udah ngelamar terus enggak jadi,” ujar Maia Estianty, dikutip Rabu (5/11).

Maia menjelaskan bahwa penyakit ain bisa mengganggu rencana baik seseorang, termasuk urusan pernikahan. Karena itu, dia merasa lebih aman menjaga privasi keluarga daripada terlalu terbuka kepada publik.

Menurut Maia, pengalaman hidup membuatnya lebih berhati-hati dalam membagikan kabar pribadi, terutama hal yang sifatnya sakral seperti pernikahan anak.

Dia percaya bahwa menjaga niat baik secara diam-diam akan membawa hasil yang lebih tenang dan lancar.