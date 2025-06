Maia Estianty Tak Hadir di Ngunduh Mantu Al Ghazali, Kenapa?

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty tampaknya tak akan hadir dalam acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise pada Kamis (19/6) malam.

Sebab, dia mendampingi suaminya, Irwan Mussry yang harus pergi kerja ke Eropa.

Hal itu dibagikan oleh Maia Estianty melalui akunnya di Instagram.

Perempuan 49 tahun tersebut membagikan fotonya dan sang suami di dalam pesawat.

"Kembali ke setelan awal, setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suami @irwanmussry kerja ke Eropa. Bye Indonesia," ujar Maia Estianty melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (19/6).

Meski raganya tak bisa hadir dalam acara bersama keluarga, tetapi dia mengatakan bahwa dirinya akan tetap bersama keluarga.

"Have fun to all in the family, our hearts and thoughts are with you (selamat bersenang-senang untuk semua keluarga, hati dan pikiran kami bersama kalian)," tutur Maia Estianty.

Sebelumnya, Ahmad Dhani berbicara mengenai kemungkinan Maia Estianty hadir dalam acara ngunduh mantu Al Ghazali.