Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

MAIIN Gandaria Gelar Ramadan Cup untuk Pererat Silaturahmi dan Sportivitas

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:34 WIB
MAIIN Gandaria Gelar Ramadan Cup untuk Pererat Silaturahmi dan Sportivitas - JPNN.COM
Ramadan Cup by MAIIN Gandaria. Foto: dok MG

jpnn.com, JAKARTA - Meriahkan bulan Ramadan, MAIIN Gandaria, salah satu properti di bawah naungan MahaDasha Group, menggelar Ramadan Cup pada tanggal 6-7 Maret 2026

. Ajang ini menghadirkan turnamen mini soccer bagi komunitas Sobat MAIIN sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menjunjung sportivitas dalam suasana penuh keberkahan di bulan Ramadan.

Turnamen tanpa biaya pendaftaran ini diikuti oleh 8 tim mini soccer dengan memperebutkan hadiah bernilai jutaan rupiah.

Baca Juga:

“Ramadan Cup bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga momentum untuk memperkuat tali persaudaraan, menebarkan semangat kebersamaan, serta menghidupkan  nilai-nilai Ramadan melalui aktivitas yang positif. Turnamen ini juga menjadi bentuk apresiasiMAIIN Gandaria kepada para Sobat MAIIN yang telah setia memilih kami sebagai pilihan tempat berolahraga,” ujar M. Iqbal Prasetyo Utomo, Direktur PT Triyasa Propertindo(Triyasa) selaku pengelola MAIIN Gandaria.

Bersamaan dengan penyelenggaraan turnamen, MAIIN Gandaria juga menyalurkan donasi berupa paket sembako Ramadan kepada masyarakat prasejahtera di lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan.

Ramadan Cup berhasil terselenggara berkat kolaborasi strategis antara MAIIN Gandaria dengan para mitra yang konsisten mendukung berbagai kegiatan di MAIIN Gandaria, yaitu PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. KCP Jakarta Rawamangun dan Gelora.id.

Baca Juga:

Melalui ajang ini, Ramadan Cup MAIIN Gandaria diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak yang terlibat. (flo/jpnn)

MAIIN Gandaria juga menyalurkan donasi berupa paket sembako Ramadan kepada masyarakat prasejahtera di lingkungan sekitar

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ramadan cup  Maiin Gandaria  mini soccer  Ramadan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp