Main Bareng Justin Hubner, Ole Romeny Dipinjamkan ke Fortuna Sittard

jpnn.com, JAKARTA - Oxford United meminjamkan Ole Romeny ke Fortuna Sittard selama semusim.

Pemain timnas Indonesia itu mengaku bahwa rekannya di tim Garuda, Justin Hubner punya peran dalam kepindahannya ke Fortuna Sittard.

Romeny mengungkapkan sebelum ia mengiyakan tawaran Fortuna, ia lebih dulu bertanya kepada Hubner yang sudah berada di klub kasta tertinggi Liga Belanda itu selama satu musim.

“Memang, saya berbicara dengannya (Justin Hubner), ketika kami bersama di Indonesia musim panas lalu,” kata Romeny, dikutip dari ESPN NL, Jumat.

“Dan, dia hanya bilang, 'Iya, itu tempat yang bagus sekali buat saya'. Jadi, iya kita memang sempat membicarakan itu sebentar,” tambah dia.

Hubner sudah memperkuat Fortuna dari musim 2025/2026, dimana selama satu musim penuh di sana ia mencatatkan 26 penampilan dengan koleksi dua gol dan satu assist.

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Sementara bagi Romeny, pinangan Fortuna membawanya kembali ke Liga Belanda, tempat ia besar dan mengawali karier sepak bolanya bersama NEC Nijmegen.

Sebelum pindah ke Oxford pada Januari 2025, Romeny memperkuat FC Utrecht selama 1,5 musim, tempat ia mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi dengan koleksi tiga gol.