JPNN.com - Entertainment - Seleb

Main di Children Of Heaven, Muhadkly Acho Akhirnya Bisa Ajak Anak Nonton Film yang Dibintanginya

Rabu, 15 April 2026 – 03:15 WIB
Main di Children Of Heaven, Muhadkly Acho Akhirnya Bisa Ajak Anak Nonton Film yang Dibintanginya - JPNN.COM
Aktor Muhadkly Acho. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Muhadkly Acho akhirnya bisa mengajak buah hatinya untuk menyaksikan film terbarunya nanti.

Berperan sebagai Kepala Sekolah dalam film Children of Heaven, dia bakal mengajak anaknya menonton karya yang dibintanginya tersebut.

Pasalnya, karya-karya sebelumnya tak bisa ditonton oleh sang anak karena memuat konten dewasa.

"Pasti pengin karena film yang gue bikin saja enggak ada yang pernah bisa ditonton sama anak gue. Enggak pernah," ujar Muhadkly Acho di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Dia mengaku ingin menunjukkan film yang digarap atau dibintanginya oleh sang anak selama ini.

Akan tetapi, film-film terdahulunya bukan untuk ditonton semua umur.

Acho pun merasa senang karena kini membintangi film anak, sehingga buah hatinya bisa menyaksikan karyanya tersebut.

"Makanya suka iri sama pembuat film yang bisa bikin film anak tuh kayak kapan ya gue bisa bikin kayak gitu. Jadi ya mumpung sekarang terlibat enggak apa-apa sebagai aktor juga sesuatu yang bisa dibanggain, jadi bisa nonton sama anak nanti," tuturnya.

Aktor Muhadkly Acho akhirnya bisa mengajak buah hatinya untuk menyaksikan film terbarunya nanti.

TAGS   Muhadkly Acho  film Children of Heaven  Children of Heaven  film  Film Anak 
