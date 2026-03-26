Main di Film Aku Harus Mati, Amara Sophie: Lumayan Sering 'Ketempelan'

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amara Sophie berperan sebagai Tiwi dalam film horor terbaru berjudul Aku Harus Mati.

Dia mengaku dirinya cukup sering mengalami 'ketempelan' hantu saat menjalani proses syuting film garapan Hestu Saputra itu.

Amara Sophie mengungkapkan, dirinya memang terbilang rentan ketempelan, bahkan sebelum bergabung dengan proyek film tersebut.

"Memang dari sebelum syuting ini gampang 'ketempelan'. Jadi, pas syuting ini ya lumayan banyak ketempelan," ujar Amara Sophie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).

Namun, dia menuturkan bahwa pengalaman horornya itu terjadi bukan saat sedang syuting. Melainkan ketika dirinya berada di penginapan.

Salah satu pengalaman horor yang dialaminya adalah pintu kamar yang diinapinya pernah digedor saat tengah malam.

Pasalnya, proses syuting biasanya baru selesai saat waktu menunjukkan dini hari.

"Di situ tiap malam aku kayak digedor banget aja. Terus pas bilang ke orang hotelnya, 'ini apa nih?', terus dia bilang, 'Ini tikus'. Tapi enggak masuk akal banget karena digedornya parah banget," tutur Amara Sophie.