Main di Sleman, Borneo FC Bungkam PSBS Biak 1-0, Ini Kemenangan Kedua

Senin, 18 Agustus 2025 – 18:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gol penalti Mariano Peralta pada menit ke-29 membawa Borneo FC memetik kemenangan dari tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin.

Ini merupakan kemenangan kedua Pesut Etam dalam lanjutan Super League 2025/2026.

PSBS mengancam gawang Borneo pada menit ke-11 melalui striker asal Kolombia, Ruyery Blanco, yang tepat sasaran, tetapi kiper Borneo Nadeo Argawinata sigap menangkalnya.

Pada menit ke-16, Borneo membalas serangan PSBS melalui tendangan bebas Peralta yang ditepis kiper PSBS Kadu.

Setelah gagal pada kesempatan pertama, Perakta menjebol gawang PSBS melalui sepakan penalti pada menit ke-29.

Keputusan penalti ini diambil melalui review Video Assistant Referee (VAR) yang berjalan lebih dari empat menit sejak kejadian pada menit ke-24 karena pelanggaran kepada pemain Borneo, Maicon Souza.

Pesut Etam hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-45. Sayang, sepakan jarak dekat Juan Villa melambung di atas gawang.

Pada babak kedua, PBadai Pasifik mengambil inisiatif menyerang pada menit-menit awal, sampai menit ke-52 Mohcine Hassan melepaskan tendangan yang ditepis oleh Nadeo.