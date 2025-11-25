Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Main eFootball Bisa Terbang ke Manchester United? Ini Caranya!

Selasa, 25 November 2025 – 16:30 WIB
Legenda Persib Bandung, Atep Rizal bersama konten kreator asal Indonesia saat mengunjungi Old Trafford pada Juni silam merayakan anniversary ke-30 Efootball. Foto: Instagram/@4tep

jpnn.com - Penggemar gim eFootball di smartphone kini memiliki kesempatan langka untuk terbang ke Manchester dan menyaksikan langsung idolanya berlaga di Old Trafford.

Operator gim eFootball, KONAMI Digital Entertainment Limited, memberikan kesempatan bagi gamers untuk merasakan pengalaman langsung datang ke stadion legendaris yang dijuluki Theatre of Dreams.

General Producer eFootball Junichi Taya mengungkapkan dengan bangga peluncuran kampanye 'Gas ke Manchester United!' di eFootball.

Program itu dirancang khusus untuk penggemar tim Setan Merah di Indonesia, yang dikenal sangat fanatik.

"Dengan kampanye ini, kami ingin para penggemar di Indonesia merasakan koneksi yang sama, dari bermain bersama di rumah hingga bersorak bersama di Old Trafford," ujar Junichi.

Sobat Negeriku yang ingin berkesempatan ke markas Manchester United bisa terus memainkan efootball bersama teman-teman.

Kemudian, mendaftar melalui www.yukefootball.id dengan mengisi data diri dan informasi pertandingan.

Terus nantikan pengumuman, siapa tahu Anda bisa menjadi salah satu yang beruntung terbang ke Manchester.

Begini cara fan MU di Indonesia terbang ke Manchester untuk melihat langsung idolanya berlaga di Old Trafford

TAGS   Manchester United  eFootball  Konami  Old Trafford 
