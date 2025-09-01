Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Main Film Agape: The Unconditional Love, Meriam Bellina Cerita Pengalaman soal Caregiver

Senin, 01 September 2025 – 00:39 WIB
Aktris Meriam Bellina di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Meriam Bellina membintangi film terbaru berjudul Agape: The Unconditional Love.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Martha, istri sekaligus caregiver dari suaminya, Yosua (Tyo Pakusadewo) yang sedang berjuang melawan penyakitnya.

Meriam Bellina mengaku memiliki pengalaman sebagai seorang caregiver.

Perempuan 60 tahun tersebut menuturkan bahwa peran caregiver memang bukan hal yang mudah.

"Jadi, saya merasakan jadi caregiver itu berat sekali dan memang ya Agape ini mewakili banget perasaan seorang caregiver yang mesti ngilangin egonya, ngilangin ketidaksabarannya," ujar Meriam Bellina di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/8).

Dia menceritakan bagaimana tidak mudah mencoba menghadapi kondisi orang yang sedang berjuang melawan sakitnya.

Di sisi lain, seorang caregiver juga mungkin merasa emosional melihat kondisi orang terkasihnya.

"Karena sering banget yang sakit itu enggak mau ngerti bahasa kita yang nemenin juga setengah mati susah dan sedihnya melihat mereka seperti itu," ucap Meriam Bellina.

