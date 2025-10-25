Main Film Sosok Ketiga: Lintrik, Atiqah Hasiholan Kembali Perankan Sosok Dukun

jpnn.com, JAKARTA - Atiqah Hasiholan kembali mendapatkan kepercayaan untuk menghidupkan karakter dukun dalam proyek film terbarunya.

Dalam film sebelumnya, istri Rio Dewanto tersebut memerankan karakter sebagai dukun beranak.

Namun, dalam film Sosok Ketiga: Lintrik, Atiqah berperan sebagai dukun pelet yang membantu memikat hati seseorang lewat ilmu hitam.

"Aku juga terlibat di film horor bisa terbilang enggak banyak dan kebetulan dua terakhir ini ya, berperan sebagai dukun, gitu. Entah kenapa," kata Atiqah dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pada momen tersebut, Atiqah memberikan pandangannya tentang praktik penggunaan pelet dan keberadaan dukun.

Atiqah menyatakan tidak meyakini adanya pelet, tetapi dia menyadari hal tersebut masih relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

"Perdukunan memang aku tidak menjalankan dan meyakini, tetapi aku tahu itu ada. Itu bagian dari kultur kita. Dari kultur Indonesia, yang di-mix sama budaya Tionghoa. Itu memang sudah ada, sudah lama," ujar Atiqah.

Kendati tak pernah bersentuhan langsung dengan ilmu pelet, Atiqah berupaya semaksimal mungkin memberikan penampilan terbaik.