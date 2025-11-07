Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Main Film Tak Kenal Maka Taaruf, Saskia Chadwick Cerita Soal Ini

Jumat, 07 November 2025 – 19:32 WIB
Aktor Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Saskia Chadwick dan Fadi Alaydrus membintangi film Tak Kenal Maka Taaruf.

Saskia Chadwick mengungkapkan pengalamannya setelah membintangi film bertema perjodohan islami tersebut.

Semenjak mempromosikan film itu, Saskia Chadwick ternyata menerima beragam respons dari penggema, mulai dari pertanyaan seputar status hubungan hingga ajakan untuk taaruf.

"Banyak yang dari kemarin Saski promo nanyain kalau Saski single dan nanyain kalau Saski mau taaruf," ujar Saskia Chadwick di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Walaupun sempat terkejut dengan respons-respons itu, tetapi dia menanggapinya dengan santai.

Perempuan 18 tahun tersebut justru merasa bahwa itu bagian dari antusiasme para penggemar terhadap karya terbarunya.

"Cuman ya lucu-lucu saja ya, maksudnya kayak melihat antusias teman-teman dari kemarin kami sempat promo-promo ke universitas, terus ke sekolah-sekolah, melihat antusias mereka, Saski senang banget. Jadi, terima kasih banyak," ucap Saskia Chadwick.

Ajakan serupa ternyata juga dirasakan oleh lawan main Saskia Chadwick, Fadi Alaydrus.

