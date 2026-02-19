Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Main Game Seharian di Bulan Puasa, Bagaimana Hukumnya?

Kamis, 19 Februari 2026 – 10:32 WIB
Main Game Seharian di Bulan Puasa, Bagaimana Hukumnya? - JPNN.COM
Ilustrasi, seseorang sedang bermain game online.Foto: Techcruch

jpnn.com, JAKARTA - Menatap layar ponsel atau bermain game seharian saat menjalankan ibadah puasa menjadi cara ampuh bagi sebagian orang untuk menunggu waktu berbuka.

Bagi sebagian anak muda, gaming merupakan pelarian paling ampuh untuk menunggu waktu berbuka puasa.

Dengan sekali log-in ke dunia virtual, waktu seolah berjalan sepuluh kali lebih cepat. Tiba-tiba saja, azan Maghrib sudah berkumandang.

Baca Juga:

Namun, di balik serunya push rank atau misi yang terselesaikan, apakah menunggu waktu berbuka dengan cara tersebut diperbolehkan secara syar’i dan tidak membatalkan puasa?

Secara fiqih, bermain game saat berpuasa tidak membatalkan puasa.

Batalnya ibadah puasa berkaitan dengan perbuatan yang secara jelas membatalkan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, atau melakukan hal yang bertentangan dengan esensi puasa, termasuk murtad dengan keyakinan dan perkataan yang nyata.

Baca Juga:

Seseorang yang bermain game sepanjang hari tetap sah puasanya selama ia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Hukum bermain game selama puasa pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak melalaikan kewajiban, dan dilakukan secara wajar, misalnya untuk menghilangkan kejenuhan dengan durasi secukupnya.

Sayyid Abdullah Al-Haddad menekankan agar umat Islam tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia di bulan Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puasa  Game  main game  Ramadan 
BERITA PUASA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp