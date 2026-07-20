Main ke Rumah, Yura Yunita dan Kunto Aji Bangkitkan Lagi Magis Jalan Pulang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru dari program serial YouTube, Main Ke Rumah.

Setelah episode terakhir bersama Hetty Koes Endang dan Indahkus lewat lagu Bandung, dia kini bersama musisi segenerasi, Kunto Aji, menyanyikan lagu Jalan Pulang yang membuat hati tenang.

Yura dan Kunto Aji membawakan Jalan Pulang dengan penuh hangat, dari aransemen minimalis yang mengiringi vokal keduanya, membuat lagu memiliki versi baru.

Dengan nada dan musik yang lebih sederhana dan minimalis, namun suara Yura dan Kunto Aji begitu menenggelamkan pada ketenangan di tengah kebisingan.

"Lagu Jalan Pulang selalu punya tempat spesial buat aku, tentang rasa rindu yang sederhana, dan keyakinan bahwa akan ada yang selalu jadi tujuan pulang. Bareng Kunto Aji, Jalan Pulang hadir dalam versi yang lebih dekat dan hangat. Semoga kamu yang lagi jauh, lagi lelah, atau lagi kangen, bisa ngerasa sedikit lebih dekat pulang setelah nonton ini ya,” ungkap Yura Yunita.

Sementara, Kunto Aji menyebut bahwa Jalan Pulang selalu punya nuansa magis.

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Saat membawakannya secara langsung bersama Yura di episode terbaru Main Ke Rumah, dia merasakan energi lagu ini yang menyentuh ke relung hati.

“Lagu yang sangat magis dengan aransemen yang bagus. Dibawakan langsung juga terasa merinding,” ujar Kunto Aji.