Main Mobil-Mobilan di Belakang Rumah, Balita Terjatuh dan Tenggelam di Sungai Musi

jpnn.com, MUSI RAWAS - Seorang balita atas nama Razan, 2, warga RT. 10, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas tenggelam di Sungai Musi.

Menurut informasi kejadian berawal saat korban bermain mobil-mobilan di dekat sungai yang berada di belakang rumahnya, Selasa (12/8/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ibu korban mencari korban di lokasi tempat anaknya bermain tersebut.

Namun, anaknya sudah tidak ada lagi di lokasi dan hanya ditemukan mobil-mobilan milik korban, diduga korban terjatuh dan tenggelam di Sungai Musi.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak kemarin sore bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang Pos SAR Lubuk Linggau, TNI/Polri, Perangkat Desa, Relawan, BPBD dan Masyarakat. Namun, korban masih belum ditemukan, pagi ini pencarian kembali kita lanjutkan," ujar Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Rabu (13/8/2025).

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua Search And Rescue Unit (SRU).

"SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran sungai musi dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat sejauh 20 kilometer ke arah timur laut serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai," kata Raymond.

Manuver ini dimaksudkan untuk menciptakan gelombang air yang dapat mengangkat benda-benda yang berada didalam air termasuk korban yang kemungkinan ada di dalamnya.