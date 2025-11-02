Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

MainStory Tawarkan Beasiswa Daycare Gratis 6 Bulan untuk Anak Usia 1-6 Tahun

Minggu, 02 November 2025 – 18:27 WIB
MainStory Tawarkan Beasiswa Daycare Gratis 6 Bulan untuk Anak Usia 1-6 Tahun
MainStory memperkenalkan identitas baru melalui Program Beasiswa PertamaKu di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - MainStory, yang sebelumnya bernama KinderCastle Daycare, memperkenalkan identitas baru melalui Program Beasiswa PertamaKu.

CEO MainStory, Anton Lewa mengeklaim program beasiswa pengasuhan anak ini kali pertama ada di Indonesia.

Program ini menjadi inisiatif sosial untuk membantu keluarga muda mendapatkan akses layanan daycare berkualitas.

Melalui komitmen ini, MainStory terus memperkuat perannya sebagai mitra keluarga modern yang membantu menyeimbangkan antara karier dan peran pengasuhan.

“Kami ingin memperluas misi kami untuk menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia. Kami hadir untuk memastikan setiap anak mendapat pengasuhan terbaik, sementara para ibu dapat terus produktif dan tenang bekerja,” ujar Antoni Lewa di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Antoni mengungkapkan pihaknya selalu berupaya membangun sistem pengasuhan anak yang transparan, aman, dan berkelanjutan.

Beasiswa Pertamaku akan memberikan layanan daycare gratis selama enam bulan bagi tiga keluarga terpilih, dengan anak usia 1–6 tahun.

Fasilitas yang diberikan mencakup pengasuhan anak selama 12 jam per hari dengan laporan perkembangan rutin.

Main Story menawarkan program beasiswa daycare gratis selama enam bulan untuk usia anak 1-6 tahun.

